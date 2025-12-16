Juventus-Roma Chiellini | Vogliamo passare un buon Natale

Giorgio Chiellini, attuale Director of Football Strategy della Juventus, ha condiviso il suo ottimismo in vista della prossima sfida contro la Roma all’Allianz Stadium. L’ex difensore bianconero ha sottolineato l’importanza di concludere l’anno con una buona prestazione, desideroso di regalare ai tifosi un risultato positivo e un Natale sereno per la squadra.

© Ilprimatonazionale.it - Juventus-Roma, Chiellini: “Vogliamo passare un buon Natale” Giorgio Chiellini, icona della Juventus e oggi Director of Football Strategy del club bianconero, ha espresso il suo ottimismo per la sfida di sabato contro la Roma all’Allianz Stadium, match cruciale per chiudere l’anno su una nota positiva. “Sabato ci aspetta una partita importante, vogliamo passare un buon Natale”, ha L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. Ilprimatonazionale.it Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Juventus 3-2 Inter La Juve batte l'Inter e resta in corsa per la Champions Serie A TIM Video Juventus 3-2 Inter La Juve batte l'Inter e resta in corsa per la Champions Serie A TIM Video Juventus 3-2 Inter La Juve batte l'Inter e resta in corsa per la Champions Serie A TIM Chiellini: "Juve-Roma? Vogliamo passare un buon Natale" - L'ex difensore è stato premiato come "dirigente dell'anno" dall'Ussi. msn.com

Juventus: Chiellini, "vogliamo passare un buon Natale" - "Sabato ci aspetta una partita importante, vogliamo passare un buon Natale": così il dirigente della Juventus, Giorgio Chiellini, in vista dell'appuntamento contro la Roma all'Allianz Stadium. msn.com

Juventus-Roma, le probabili formazioni e dove vederla Leggi qui --> https://www.romanews.eu/juventus-roma-le-probabili-formazioni-e-dove-vederla-3/ #JuveRoma #ASRoma #RomanewsEU - facebook.com facebook

Juventus-Roma: sabato 20 dicembre alle 20.45 su Sky Sport #SkySport #SkySerieA #JuventusRoma x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.