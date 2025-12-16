Juventus ha lanciato la nuova ADP Collection in collaborazione con Adidas, un omaggio a Alessandro Del Piero. La linea celebra la leggenda bianconera, coinvolgendo tra i testimonial anche il giovane talento Kenan Yildiz. Un progetto che unisce passato e presente, rafforzando il legame tra la storia della squadra e le nuove generazioni di calciatori.

© Juventusnews24.com - Juventus presenta la nuova ADP Collection con Adidas per celebrare Del Piero: tra i testimonial c’è Yildiz – FOTO

Juventus presenta la nuova ADP Collection con Adidas per celebrare Del Piero: tra i testimonial c’è anche Kenan Yildiz. Juventus presenta la nuova ADP Collection, creata in collaborazione con Adidas per celebrare una delle più grandi icone del calcio e della storia del nostro Club. Alessandro Del Piero, capitano della Juventus e miglior marcatore di tutti i tempi della squadra con i suoi 290 gol realizzati in 19 anni di carriera trascorsi a Torino, resta un simbolo di eleganza, lealtà e passione per il gioco, capace di andare ben oltre il rettangolo verde. Nel corso delle sue 705 presenze in bianconero raccolte tra il 1993 e il 2012, Alex ha vinto tutto con la Juventus: ha sollevato al cielo tutti i trofei del calcio italiano e internazionale, cementando così il suo status di vera leggenda del Club. Juventusnews24.com

Attaccante Difensore Portiere (ADP)

Juve, ufficiale la nuova partnership: “Esperienza unica nel suo genere” - La Juventus ufficializza una nuova collaborazione strategica con Football Exchange, piattaforma innovativa che fonde tecnologia e passione calcistica in una modalità di gioco del tutto originale. tuttosport.com

Juventus, nasce la nuova "Galleria dei Capitani" - Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria ... video.sky.it

Tether presenta la proposta per l'acquisizione della Juventus Football Club 12 dicembre 2025 – Tether ha presentato a Exor una proposta vincolante interamente in contanti per l'acquisizione dell'intera partecipazione in Juventus Football Club. Subordinatam - facebook.com facebook

+ +Calcio: la società di stablecoin #Tether presenta un’offerta per acquistare la totalità delle azioni di #Juventus da #Exor a 2,66€ per azione, per un valore complessivo di circa 1,1 miliardi di euro (si tratta di un premio di circa il 20% rispetto al valore di borsa x.com