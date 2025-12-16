Juventus Marcheggiani su David-Lucumì Questo è rigore

Luca Marcheggiani, dagli studi di Sky Sport, ha commentato l’episodio del contatto tra David e Lucumì nel primo tempo della partita tra Bologna e Juventus, evidenziando come l’azione sia stata da rigore. Un'analisi che apre discussioni sull’interpretazione dell’episodio e sulle decisioni arbitrali in campo.

Sull'episodio contestato dalla Juve nel primo tempo Marchegiani dice la sua: " La spinta non si può dare soprattutto nel momento in cui si prepara ad andare a calciare. La spinta con una mano

