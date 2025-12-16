Juventus in Borsa | il titolo sale ancora Dopo il boom di lunedì altro rialzo del 2% grazie a… Tether
Juventus in Borsa: il titolo sale ancora. Dopo il boom di lunedì altro rialzo del 2% grazie a. Tether. Tutti i dettagli sull’andamento a Piazza Affari. La Juventus continua la sua corsa in Borsa anche nella seduta odierna, beneficiando dell’onda lunga del forte rialzo registrato nella giornata precedente. Questo slancio è alimentato dalle indiscrezioni relative a una possibile nuova offerta da parte di Tether a Exor per l’acquisizione della quota di maggioranza del club bianconero. Nonostante un avvio in territorio negativo, con il titolo che aveva perso circa il 3% a causa di fisiologiche prese di profitto, le azioni della Juventus hanno rapidamente invertito la tendenza. Juventusnews24.com
