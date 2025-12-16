Juventus in Borsa | il titolo sale ancora Dopo il boom di lunedì altro rialzo del 2% grazie a… Tether

La Juventus continua a mostrare segnali di crescita nel mercato azionario, con un ulteriore aumento del titolo del 2% dopo il boom di lunedì. Questo incremento è stato favorito da Tether, rafforzando l'interesse degli investitori verso la società.

Juventus in Borsa: il titolo sale ancora. Dopo il boom di lunedì altro rialzo del 2% grazie a. Tether. Tutti i dettagli sull’andamento a Piazza Affari. La  Juventus  continua la sua corsa in  Borsa  anche nella seduta odierna, beneficiando dell’onda lunga del  forte rialzo registrato nella giornata precedente. Questo slancio è alimentato dalle indiscrezioni relative a una possibile  nuova offerta da parte di  Tether  a Exor per l’acquisizione della  quota di maggioranza  del club bianconero. Nonostante un avvio in territorio negativo, con il titolo che aveva perso circa il  3%  a causa di fisiologiche  prese di profitto, le  azioni della Juventus  hanno rapidamente invertito la tendenza. Juventusnews24.com

