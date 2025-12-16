Juventus il regista cercasi | Hojbjerg piace Locatelli può sbloccare tutto

La Juventus punta a rinforzare il centrocampo a gennaio, con un focus su un regista di livello. Tra i nomi in auge, Hojbjerg si distingue come candidato ideale, mentre Locatelli potrebbe essere la chiave per sbloccare la situazione. La società bianconera cerca un giocatore in grado di dare equilibrio e personalità alla mediana, rafforzando così la squadra.

La Juventus ha fissato una priorità netta per il mercato di gennaio: un centrocampista di qualità, capace di dare ritmo, ordine e personalità alla manovra. È una richiesta precisa di Luciano Spalletti, che non ha mai nascosto l’esigenza di un regista vero per far girare la squadra con continuità e coraggio. Luciano Spalletti Spalletti e il nodo regia. Il tema non è nuovo. Manuel Locatelli, fin qui titolare nel ruolo, non ha mai convinto del tutto l’allenatore bianconero, che già ai tempi della Nazionale aveva mostrato qualche perplessità sul suo profilo. Un giocatore affidabile, ordinato, ma giudicato troppo conservativo per l’idea di calcio che Spalletti ha in mente. Stilejuventus.com

