Juventus e Del Piero insieme per la collezione
La Juventus ha svelato la Collezione ADP, una linea esclusiva creata in collaborazione con Adidas per celebrare Alessandro Del Piero, storico capitano e miglior marcatore del club con 290 gol in 705 presenze dal 1993 al 2012. Questa collezione rende omaggio alla leggenda bianconera, unendo design innovativo e passione juventina.
La Juventus ha presentato la Collezione ADP, una linea esclusiva realizzata in collaborazione con Adidas per omaggiare Alessandro Del Piero, capitano e miglior marcatore di tutti i tempi del club con 290 gol in 705 presenze tra il 1993 e il 2012. Simbolo di eleganza, lealtà e passione, Del Piero L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. Ilprimatonazionale.it
Alessandro Del Piero 15 Legendary Goals Impossible To Forget Juventus
La Juventus e Del Piero insieme con Adidas: nasce la collezione ADP, un tributo alla carriera del capitano bianconero - Adidas e Juventus presentano la collezione ADP grazie ad una speciale collaborazione con Alessandro Del Piero. msn.com
Juve, presentata la maglia ADP: dedicata ad Alessandro Del Piero - In collaborazione con Adidas, il club bianconero ha presentato la nuova collezione in omaggio all'iconico numero 10 ed ex capitano: le foto sui social ... corrieredellosport.it
Juventus, Del Piero Koleksiyonu'nu tanitti. x.com
C'è Del Piero! Novità in casa Juventus - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.