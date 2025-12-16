Juventus continua la corsa in Borsa
La Juventus prosegue la sua operazione di crescita in Borsa, chiudendo con un aumento del 2,31% e un prezzo per azione di 2,66 euro. La società si prepara a una possibile cessione della quota di maggioranza detenuta da Exor, pari al 63,8%, con Tether Investments come potenziale acquirente.
La Juventus continua la sua corsa in Borsa, chiudendo la seduta con un rialzo del 2,31% e un prezzo per azione esattamente a 2,66 euro: la cifra precisa proposta da Tether Investments per rilevare la quota di maggioranza detenuta da Exor (63,8%). Non è un caso: il mercato interpreta questo
Juventus, nuovo “schiaffo” da Thiago Motta, ma l’effetto Tether fa volare il titolo bianconero in borsa - I bianconeri incassano però l’ennesimo “no” dell’ex tecnico, che rifiuta l’ennesima destinazione ... sport.virgilio.it
Azioni Juventus hanno superato soglia chiave a Piazza Affari, la Borsa crede davvero a Elkann? - Detto questo, sulla scia della febbre che è scoppiata a Piazza Affari dopo la notizia dell’offerta di Tether Investments, le azioni Juventus hanno guadagnato più del 21% negli ultimi cinque giorni di ... msn.com
La #Juventus continua a correre a Piazza Affari. Il titolo bianconero si conferma in forte rialzo anche oggi, sostenuto dall’effetto della proposta avanzata da @Tether, che ha acceso l’interesse del mercato e rilanciato le prospettive finanziarie del club. Sentiamo x.com
