juventus continua la corsa in borsa

La Juventus prosegue la sua operazione di crescita in Borsa, chiudendo con un aumento del 2,31% e un prezzo per azione di 2,66 euro. La società si prepara a una possibile cessione della quota di maggioranza detenuta da Exor, pari al 63,8%, con Tether Investments come potenziale acquirente.

La Juventus continua la sua corsa in Borsa, chiudendo la seduta con un rialzo del 2,31% e un prezzo per azione esattamente a 2,66 euro: la cifra precisa proposta da Tether Investments per rilevare la quota di maggioranza detenuta da Exor (63,8%). Non è un caso: il mercato interpreta questo L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. Ilprimatonazionale.it

