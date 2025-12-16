Juventus continua a galoppare in Borsa

La Juventus mantiene un trend positivo in Borsa, nonostante il rifiuto di Exor alla proposta di oltre un miliardo di Tether Investments. La società sportiva mostra una solidità crescente nel mercato finanziario, confermando la fiducia degli investitori e la sua capacità di resistere alle sfide esterne.

La , nonostante il secco “no” di Exor alla recente offerta da oltre un miliardo di Tether Investments. Martedì le azioni del club bianconero hanno chiuso con un rialzo del 4,69%, toccando i 2,71 euro per azione – ben oltre i 2,66 euro proposti dal L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. Ilprimatonazionale.it

