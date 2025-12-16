Juventus continua a galoppare in Borsa
La Juventus mantiene un trend positivo in Borsa, nonostante il rifiuto di Exor alla proposta di oltre un miliardo di Tether Investments. La società sportiva mostra una solidità crescente nel mercato finanziario, confermando la fiducia degli investitori e la sua capacità di resistere alle sfide esterne.
La , nonostante il secco “no” di Exor alla recente offerta da oltre un miliardo di Tether Investments. Martedì le azioni del club bianconero hanno chiuso con un rialzo del 4,69%, toccando i 2,71 euro per azione – ben oltre i 2,66 euro proposti dal L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. Ilprimatonazionale.it
Ecco cosa succede quando Salvo fa il solletico a Giorgia shorts
Juventus, il titolo sale in borsa (+5%) e supera l’offerta di Tether: i dettagli - Il titolo della Juventus schizza in borsa e sfiora i 2,80 euro ad azione. gianlucadimarzio.com
CLAMOROSO Il titolo della Juve schizza in borsa: qualcuno compra? - Ma in Piazza Affari, ancor più che in classifica, la Juve continua letteralmente a ... calciomercato.com
Bologna-Juventus 0-1, Cabal regala tre punti pesanti alla vecchia signora Continua qui https://ift.tt/xtWf2cw #lazio #laziopress - facebook.com facebook
#Juventus, ossessione continua L'ultimo sfottò arriva dalle freccette x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.