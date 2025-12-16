Juventus Chiellini ha ricevuto il premio come dirigente dell’anno 2025 dall’USSI | Il calcio è il mio mondo e la parte manageriale è quella che preferisco Su Juve Roma…

Giorgio Chiellini, attuale Director of Football Strategy della Juventus, ha ricevuto il premio come dirigente dell’anno 2025 dall’USSI Subalpina. L’ex difensore bianconero ha espresso la sua passione per il calcio e la parte manageriale del suo ruolo, condividendo anche le sue opinioni su Juventus-Roma.

Juventus, Giorgio Chiellini ha ricevuto il premio dirigente dell’anno 2025 dall’USSI Subalpina: «Su Juve Roma dico questo» Giorgio Chiellini, oggi Director of Football Strategy della Juventus, ha ricevuto il premio come dirigente dell’anno 2025 dall’USSI Subalpina. Nel suo intervento ha sottolineato l’importanza della sfida Juventus–Roma, ha rivolto auguri per le festività e ha ringraziato figure . Calcionews24.com

Cassano racconta Chiellini e “suggerisce” alla Juventus di ripartire da lui per tornare grandi ??

