Juventus | Chiellini carica la squadra

Giorgio Chiellini, dirigente e simbolo della Juventus, si prepara con determinazione alla sfida di sabato contro la Roma all’Allianz Stadium. La partita rappresenta un momento importante per i bianconeri, che mirano a chiudere l’anno con una vittoria e rinforzare la fiducia nel cammino della squadra.

Giorgio Chiellini, dirigente della Juventus e leggenda bianconera, guarda con determinazione alla sfida di sabato contro la Roma all'Allianz Stadium, match cruciale per chiudere l'anno su una nota positiva. "Sabato ci aspetta una partita importante, vogliamo passare un buon Natale", ha dichiarato l'ex difensore, premiato come il Miglior Dirigente Sportivo

Chiellini, futuro e momento Juve: "Sicuramente non...", poi la battuta: "Ho il mio Buffon di turno" - Il dirigente bianconero parla a margine del premio USSI ricevuto come sportivo dell'anno e il focus è sul suo incarico e sull'attualità di campo ... msn.com

Clamorose voci di scambio Frattesi-Thuram smentite! Chiellini ribadisce che il francese è un pilastro del futuro Juve. #Calciomercato #Thuram #Frattesi #Juve #Inter #juventusnews24 - facebook.com facebook

Il Director of Football Strategy della Juventus Giorgio #Chiellini: «Il club e questa proprietà sono una cosa unica» x.com

