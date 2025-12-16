Juventus | Chiellini carica la squadra

Giorgio Chiellini, dirigente e simbolo della Juventus, si prepara con determinazione alla sfida di sabato contro la Roma all’Allianz Stadium. La partita rappresenta un momento importante per i bianconeri, che mirano a chiudere l’anno con una vittoria e rinforzare la fiducia nel cammino della squadra.

Giorgio Chiellini, dirigente della Juventus e leggenda bianconera, guarda con determinazione alla sfida di sabato contro la Roma all’Allianz Stadium, match cruciale per chiudere l’anno su una nota positiva. “Sabato ci aspetta una partita importante, vogliamo passare un buon Natale”, ha dichiarato l’ex difensore, premiato come il Miglior Dirigente Sportivo L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. Ilprimatonazionale.it

