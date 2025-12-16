Juventus cambia l’atteggiamento e torna il sorriso | il piano di Spalletti convince

Dopo un periodo di difficoltà, la Juventus ritrova fiducia e ottimismo grazie alla strategia vincente di Spalletti. La recente vittoria ha riacceso il morale della squadra e dei tifosi, confermando l’efficacia del piano di gioco studiato dall’allenatore. Un cambiamento che ha riportato il sorriso nell’ambiente bianconero e segnato una nuova fase per il club.

La vittoria dell’ultimo turno ha portato grande entusiasmo nell’ ambiente bianconero. Il piano partita studiato da Spalletti ha funzionato alla perfezione. Soltanto una settimana fa l’allenatore toscano è stato oggetto di critiche per l’atteggiamento rinunciatario e conservativo dimostrato dalla squadra nella sconfitta di Napoli. Nonostante un solo cambio di formazione, la prestazione è stata opposta alla scorsa settimana. I giocatori bianconeri hanno attuato un attacco feroce che ha messo in difficoltà i riferimenti del Bologna. La pressione iniziale era composta dai tre attaccanti ed è stata svolta in maniera asfissiante da Cambiaso e McKennie: i due hanno avanzato il loro raggio d’azione in maniera evidente rispetto alla partita con i partenopei. Stilejuventus.com

