Juventus Bergomi Il rientro di Bremer cambierà la Juve

Gleison Bremer si appresta a tornare in campo con la Juventus, dopo aver acquisito minutaggio nel finale della sfida contro il Bologna. Il suo rientro sarà determinante per la difesa bianconera, contribuendo a rafforzare la squadra e a migliorare le performance complessive. Bergomi sottolinea come il ritorno del difensore brasiliano possa rappresentare un punto di svolta per i bianconeri.

Gleison Bremer è prossimo al rientro da titolare e nel finale del match contro il Bologna è entrato nel finale mettendo minuti nelle gambe. L'ha detto anche Spalletti, presentando la sfida contro i felsinei: "Per Bremer, per la delicatezza della cosa, lui è uno di quelli che ha questa disponibilità

Monstrous save by Bremer

