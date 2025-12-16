Juve Roma Spalletti studia il cambio tattico e pensa di lanciare loro due dal 1? Ecco quali mosse prepara il tecnico

Napoli, sotto la guida di Luciano Spalletti, valuta un cambio tattico in vista della sfida contro la Juventus. Il tecnico sta considerando di schierare due giocatori dal primo minuto, analizzando attentamente le strategiche mosse da adottare per ottenere il massimo risultato. Ecco le possibili novità che potrebbero influenzare l'andamento dell'incontro.

© Juventusnews24.com - Juve Roma, Spalletti studia il cambio tattico e pensa di lanciare loro due dal 1?. Ecco quali mosse prepara il tecnico in vista del big match. Una sfida Champions ne innesca immediatamente un’altra: dopo l’importante vittoria conquistata a Bologna, la Juventus ha messo nel mirino l’ostacolo Roma. L’«operazione Gasp», come è stata simbolicamente denominata la preparazione per il prossimo impegno, scatterà ufficialmente domani alla Continassa. Ieri, la squadra ha svolto una seduta di scarico defaticante, mentre oggi i giocatori godranno di un giorno libero prima di immergersi in una full immersion di tre giorni in vista del cruciale match di sabato. Juventusnews24.com ?? DOPO BOLOGNA HO CAPITO UNA COSA: LA JUVE ORA DEVE SOLO… Pagina 4 | "Spalletti mi fa impazzire. Juve, non rinunciare! Io al posto suo? Vi spiego, ho parlato con Buffon" - Dalla Coppa al cielo di Berlino al Mondiale con l'Uzbekistan passando per la lotta Scudetto: l'ex capitano dell'Italia dice tutto ... tuttosport.com

Spirito, movimenti e rapidità: Spalletti ha trovato la sua Juve. E con la Roma torna Bremer - C'è il marchio del tecnico toscano sulla vittoria di Bologna, fondamentale per ricucire la ... msn.com

Alla squadra di Gasperini basta il gol di Wesley per vincere contro il Como di Fabregas. Giallorossi ben saldi al quarto posto, a 4 sulla Juve #Tuttosport #Wesley #RomaComo #SerieA - facebook.com facebook

#Spalletti, l’assist perfetto. Squalificato per Juve-Roma: l’assenza può cambiare la stagione x.com