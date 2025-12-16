Juve Roma Spalletti studia il cambio tattico e pensa di lanciare loro due dal 1? Ecco quali mosse prepara il tecnico

Napoli, sotto la guida di Luciano Spalletti, valuta un cambio tattico in vista della sfida contro la Juventus. Il tecnico sta considerando di schierare due giocatori dal primo minuto, analizzando attentamente le strategiche mosse da adottare per ottenere il massimo risultato. Ecco le possibili novità che potrebbero influenzare l'andamento dell'incontro.

in vista del big match. Una  sfida Champions  ne innesca immediatamente un’altra: dopo l’importante  vittoria conquistata a Bologna, la  Juventus  ha messo nel mirino l’ostacolo  Roma. L’«operazione Gasp», come è stata simbolicamente denominata la preparazione per il prossimo impegno, scatterà ufficialmente domani alla Continassa. Ieri, la squadra ha svolto una seduta di  scarico defaticante, mentre oggi i giocatori godranno di un  giorno libero  prima di immergersi in una  full immersion di tre giorni in vista del cruciale match di sabato. Juventusnews24.com

