Juve messaggio chiaro dei bianconeri all’Inter su Thuram | ecco la posizione della Vecchia Signora

Con il calciomercato in pieno fermento, la Juventus ha inviato un messaggio deciso all’Inter riguardo a Khéphren Thuram. La posizione dei bianconeri sulla possibile trattativa riflette la volontà di tutelare i propri interessi, tra tensioni e strategie di mercato che stanno scaldando l’ambiente calcistico.

Juve, messaggio forte chiaro del club allInter su Khéphren Thuram: ecco qual è la posizione della Vecchia Signora Con il calciomercato entrato nel vivo, le indiscrezioni rischiano di agitare l’ambiente, soprattutto quando riguardano i giocatori più preziosi. Negli ultimi giorni il nome di Khéphren Thuram è stato accostato a ipotesi clamorose, come un possibile scambio . Calcionews24.com

