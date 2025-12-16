Juve messaggio chiaro dei bianconeri all’Inter su Thuram | ecco la posizione della Vecchia Signora

Con il calciomercato in pieno fermento, la Juventus ha inviato un messaggio deciso all’Inter riguardo a Khéphren Thuram. La posizione dei bianconeri sulla possibile trattativa riflette la volontà di tutelare i propri interessi, tra tensioni e strategie di mercato che stanno scaldando l’ambiente calcistico.

Con il calciomercato entrato nel vivo, le indiscrezioni rischiano di agitare l'ambiente, soprattutto quando riguardano i giocatori più preziosi. Negli ultimi giorni il nome di Khéphren Thuram è stato accostato a ipotesi clamorose, come un possibile scambio.

Juventus, il club bianconero respinge l'Inter: Thuram non è in vendita - Nei giorni scorsi si era parlato di un interesse dell'Inter per Khéphren Thuram, ma Giorgio Chiellini ha blindato il francese

