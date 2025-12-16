Juve ecco la nuova ADP Collection in collaborazione con Adidas per celebrare Alessandro Del Piero | che testimonial! – FOTO
La Juventus presenta la nuova ADP Collection, realizzata in collaborazione con Adidas, per celebrare Alessandro Del Piero. Un omaggio alla leggenda bianconera, riconosciuta come uno dei più grandi calciatori di sempre, attraverso una collezione esclusiva che unisce stile e passione.
