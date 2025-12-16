La Juventus presenta la nuova ADP Collection, realizzata in collaborazione con Adidas, per celebrare Alessandro Del Piero. Un omaggio alla leggenda bianconera, riconosciuta come uno dei più grandi calciatori di sempre, attraverso una collezione esclusiva che unisce stile e passione.

© Calcionews24.com - Juve, ecco la nuova ADP Collection in collaborazione con Adidas per celebrare Alessandro Del Piero: che testimonial! – FOTO

Juve, è uscita oggi la nuova ADP Collection insieme ad Adidas per celebrare Pinturicchio: e che testimonial! – FOTO La Juventus presenta la ADP Collection, realizzata insieme ad Adidas per rendere omaggio a una delle più grandi icone del calcio mondiale e della storia bianconera: Alessandro Del Piero. Capitano, simbolo di eleganza e lealtà, miglior . Calcionews24.com

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

ADP Daniboy Video avi

Video ADP Daniboy Video avi Video ADP Daniboy Video avi

Juve, presentata la maglia ADP: dedicata ad Alessandro Del Piero - In collaborazione con Adidas, il club bianconero ha presentato la nuova collezione in omaggio all'iconico numero 10 ed ex capitano: le foto sui social ... corrieredellosport.it