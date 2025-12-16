Judo Trofeo Maremma ad Albinia Pioggia di medaglie sui cussini

Ad Albinia si è disputata la quarta tappa del Trofeo Maremma di judo, un evento che ha visto protagonisti numerosi giovani atleti provenienti da società toscane e del Lazio. La manifestazione ha regalato emozioni e medaglie, consolidando l'importanza del circuito per la crescita e la valorizzazione del judo giovanile nella regione.

Si è svolta ad Albinia la quarta tappa del Trofeo Maremma, circuito che ha coinvolto numerose società della Toscana e del Lazio. Il Cus Siena ha partecipato con 10 judoka, tutti protagonisti di ottime prestazioni, a dimostrazione della notevole crescita sia tecnica che agonistica avuta nell'ultimo periodo. Gli atleti senesi hanno conquistato medaglie in tutte le categorie, confermando l'ottimo lavoro svolto in palestra. Sono saliti sul gradino più alto del podio Ludovica Bartalini, Francesco Di Giulio, Emanuele Miccione e Tommaso Vaselli. Si sono invece messi al collo la medaglia d'argento Leonardo Mori, Davide Bartalini, Niccolò Muzzi, Stefano Sguerri, Alessandro Brutti, Zoe Degli Innocenti.

