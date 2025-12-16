Jubilant Sykes, rinomato tenore, è stato recentemente vittima di un grave episodio domestico legato alla schizofrenia del figlio. L'incidente ricorda inquietantemente l’omicidio Reiner, sollevando riflessioni sulla salute mentale e le tragedie familiari. La sua carriera, culminata con successi internazionali e una nomination ai Grammy, aveva riscosso ampio riconoscimento nel mondo della musica.

La carriera di Jubilant Sykes era stata un crescendo di successi che lo aveva portato dai palcoscenici del Metropolitan Opera House fino alla nomination ai Grammy Awards nel 2010. Un baritono dalla voce potente e dalla tecnica impeccabile, capace di interpretare Leonard Bernstein con quella profondità emotiva che solo i grandi artisti sanno trasmettere. Ma l’8 dicembre scorso, nella sua casa di Santa Monica, la musica si è fermata nel modo più tragico possibile. Quando i soccorritori sono arrivati nell’abitazione californiana, hanno trovato il 71enne già privo di vita, con ferite compatibili con un accoltellamento. Screenworld.it

Grammy nominated opera singer Jubilant Sykes stabbed to death in CA home; son 31 arrested.

