Jorginho si racconta | Flamengo? È un momento molto felice ho fatto una bella scelta Napoli? Farò sempre il tifo per loro Sulla Nazionale…

Jorginho condivide le proprie emozioni e riflessioni sul momento attuale, parlando della sua esperienza con Flamengo, del rapporto con il Napoli e delle sue prospettive per la Nazionale. Un'intervista che rivela l'importanza delle scelte di carriera e i sentimenti che accompagnano il suo percorso professionale e personale.

© Calcionews24.com - Jorginho si racconta: «Flamengo? È un momento molto felice, ho fatto una bella scelta. Napoli? Farò sempre il tifo per loro. Sulla Nazionale…» Jorginho: «Flamengo? Ho fatto una bella scelta. Napoli? Farò sempre il tifo per loro. Sulla Nazionale.». Le sue dichiarazioni Manca ormai poco alla finale di Coppa Intercontinentale che vedrà di fronte Paris Saint-Germain e Flamengo. L’appuntamento è fissato per mercoledì 17 dicembre alle ore 18:00, nello stadio Ahmed bin Ali di Al Rayyan, in Qatar. . Calcionews24.com Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. JORGINHO Do Inferno ao Flamengo Video JORGINHO Do Inferno ao Flamengo Video JORGINHO Do Inferno ao Flamengo FLAMENGO - Jorginho: “Nazionale? Sto lavorando per essere pronto” - La gara si giocherà mercoledì 17 dicembre alle 18:00 allo stadio Ahmed bn Ali di Al Rayyan, ... napolimagazine.com

Jorginho lascia l'Arsenal. Obiettivo: Mondiale per Club col Flamengo - Il Flamengo gli fa da tempo la corte e Jorginho si sarebbe deciso a dirgli sì, sostengono in Brasile. gazzetta.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.