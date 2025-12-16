Jorginho si mostra disponibile al ritorno in Nazionale e riflette sul suo attuale stato di forma, mentre si prepara alla finale di Coppa Intercontinentale tra Flamengo e Psg. Intervistato da Sky Sport, il centrocampista ha condiviso le sue impressioni sul momento del Napoli e sui propri sforzi per essere pronto in caso di chiamata.

© Ilnapolista.it - Jorginho: «Ritorno in Nazionale? Sto lavorando tanto, se serve sono pronto»

Alla vigilia della finale di Coppa Intercontinentale tra Flamengo e Psg (domani alle ore 18:00, su Dazn), Jorginho è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, lasciando un commento anche sul momento del Napoli. Le parole di Jorginho. «Seguo il Napoli con affetto e farò sempre il tifo. Città, squadra e tifosi mi hanno dato tanto. Continueranno a combattere fino alla fine, stanno facendo un bel lavoro.» Infine sulla Nazionale: «Ritorno in azzurro? Sto lavorando tanto, se serve sono pronto.» Leggi anche: Arrigo Sacchi: «Se dovessi fare una classifica “estetica”, direi: Napoli primo, Inter seconda, Milan terzo» Arrigo Sacchi intervistato dalla Gazzetta dello Sport a proposito della lotta scudetto. Ilnapolista.it

