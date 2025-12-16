Jorginho | Napoli mi ha dato tutto farò sempre il tifo per loro

Jorginho, ex centrocampista del Napoli ora al Flamengo, ha espresso il suo affetto per la squadra partenopea, dichiarando che gli ha dato tutto e che resterà sempre tifoso azzurro. Le sue parole, rilasciate a SkySport, riflettono il legame emotivo con il club e la passione che lo lega alla città di Napoli.

