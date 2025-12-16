Jorginho | Napoli mi ha dato tutto farò sempre il tifo per loro

Jorginho, ex centrocampista del Napoli ora al Flamengo, ha espresso il suo affetto per la squadra partenopea, dichiarando che gli ha dato tutto e che resterà sempre tifoso azzurro. Le sue parole, rilasciate a SkySport, riflettono il legame emotivo con il club e la passione che lo lega alla città di Napoli.

Le parole dell’ex azzurro, ora centrocampista al Flamengo. Jorginho, ex centrocampista azzurro ora al Flamengo, ha rilasciato a SkySport alcune dichiarazioni, alla vigilia dell’incontro di . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Forzazzurri.net

jorginho napoli ha datoJorginho: "Tiferò sempre per il Napoli, mi hanno dato tanto! Combatteranno fino alla fine" - Jorginho, centrocampista del Flamengo ed ex Napoli, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: “È un momento molto felice, ho fatto una bella scelta e sono davvero ... tuttonapoli.net

jorginho napoli ha datoJorginho: "Seguo sempre il Napoli. Nazionale? Se serve, ci sono" - Flamengo, finale di Coppa Intercontinentale, Jorginho ha parlato a Sky Sport della sua avventura col club brasiliano ("sono felice, è stata una bella scelta"). sport.sky.it

