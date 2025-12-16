Joao Mario in uscita a gennaio | può farsi avanti quel club Ecco il prezzo della Juve per lasciarlo andare

Joao Mario potrebbe lasciare la Juventus già a gennaio, aprendo a nuovi scenari di mercato. La società bianconera valuta le offerte e il prezzo richiesto per lasciarlo partire, offrendo opportunità a club interessati a rinforzare il proprio reparto offensivo. Ecco le ultime novità sulla possibile cessione dell’esterno portoghese e i dettagli sul prezzo richiesto dalla Juventus.

Joao Mario in uscita a gennaio: può farsi avanti quel club. Ecco il prezzo della Juve per lasciare andare l’esterno portoghese. Per  Joao Mario, il passaggio da  «freccia lusitana»  a  desaparecido  in campo è stato  terribilmente breve. Il laterale destro portoghese, arrivato con credenziali e aspettative importanti, aveva già giocato a  sprazzi  sotto la gestione precedente, collezionando  7 presenze in campionato  e  2 in Champions League. Con l’arrivo di  Luciano Spalletti, tuttavia, è letteralmente  sparito dal campo. Il tecnico di Certaldo lo ha impiegato per  appena 11 minuti  in  Serie A, tutti disputati nella sua prima panchina contro la  Cremonese. Juventusnews24.com

Non solo in campionato, anche in Champions League nelle sfide contro Sporting Lisbona, Bodo Glimt e Pafos, Joao Mario non è mai stato impiegato dall'allenatore toscano, a parte uno spezzone nella ...

