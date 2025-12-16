Jimmy Kimmel contro Trump su Rob Reiner | Quel cervello corroso è responsabile delle nostre vite

Jimmy Kimmel ha commentato duramente Donald Trump, accusandolo di responsabilità nelle sorti del paese. La polemica si è accesa anche su Rob Reiner, con Kimmel che ha criticato l'ex presidente, sottolineando come alcune figure pubbliche sembrino oltrepassare ogni limite di rispetto e moderazione nel dibattito politico.

C’è un limite oltre il quale persino le figure più abituate alle provocazioni si fermano. Donald Trump, però, quel limite sembra non conoscerlo. E quando lo oltrepassa, qualcuno deve alzare la voce. Lunedì sera, sul palco del Jimmy Kimmel Live, il conduttore televisivo ha sferrato uno degli attacchi più duri mai rivolti a un presidente degli Stati Uniti in carica, definendo “odiose e vili” le parole pronunciate da Trump sulla morte violenta del regista Rob Reiner. Il caso è esploso nel weekend, quando Reiner e sua moglie Michele Singer sono stati trovati accoltellati nella loro casa di Brentwood. Screenworld.it

Trump Cashing in Bigly, GOP Calls No Kings Protest the Hate America Rally & RFK Junior Jr. is Back

