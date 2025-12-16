Jesi Natale al Teatro Moriconi | week end di spettacoli laboratori e sorprese

A pochi giorni dal Natale, Jesi si anima con un ricco calendario di eventi al Teatro Moriconi. Tra spettacoli, laboratori e sorprese, la città si prepara a regalare momenti di gioia e magia a bambini e famiglie, rendendo il fine settimana natalizio un’occasione speciale di festa e condivisione.

Jesi (Ancona), 16 dicembre 2025 -A pochi giorni dal Natale Jesi si prepara a vivere uno dei momenti più attesi dalle famiglie e dai piccoli spettatori. Il Teatro Moriconi apre le sue porte per gli ultimi appuntamenti prima delle festività, confermandosi il cuore pulsante della 42esima stagione di Teatro Ragazzi. Questa storica rassegna, curata con dedizione dal centro di produzione teatrale Teatro Giovani Teatro Pirata (Tgtp, coinvolge quest'anno ben 13 Comuni tra le province di Ancona e Macerata, portando la cultura e la meraviglia dei burattini in tutto il territorio. Sabato e domenica prossimi alle 17 il Moriconi accoglie una produzione di grande prestigio: "Cenerentola e la scarpetta di cristallo".

