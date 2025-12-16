© Ilrestodelcarlino.it - Jesi, domani la bohème al Pergolesi: giovani alla scoperta del capolavoro di Puccini

Jesi (Ancona), 16 dicembre 2025 - Il sipario del Teatro Pergolesi di Jesi si alza su uno dei titoli più amati e commoventi della storia del melodramma: “La bohème” di Giacomo Puccini. L’appuntamento più atteso della settimana è fissato per domani (ore 16) quando il teatro accoglierà l’anteprima giovani, un evento diventato ormai una tradizione imprescindibile per la 58esima stagione Lirica di Tradizione. Prima del debutto ufficiale, l'opera si svela in esclusiva a una platea vibrante di oltre 400 studenti delle scuole superiori e ai frequentatori delle università per adulti del territorio. Questa apertura speciale è il cuore pulsante di “Musicadentro”, il progetto educativo che da anni la Fondazione Pergolesi Spontini porta avanti con successo per formare il pubblico di domani. Ilrestodelcarlino.it

