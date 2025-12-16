Jazz rock e musica contemporanea | sul palco del Torrione arrivano i Tellkujira

Venerdì 19 alle 21.30, il Jazz Club ospita il concerto dei Tellkujira, un gruppo che unisce jazz, rock e musica contemporanea. La band, composta da Agnese Amico, Federico Guerri, Francesco Diodati e Stefano Calderano, propone un repertorio originale che attraversa diversi generi e stili, creando un live coinvolgente e innovativo.

Venerdì 19 alle 21.30 il Jazz Club ospita il concerto del gruppo Tellkujira (nella foto) composto da Agnese Amico a viola e violino, Federico Guerri al violoncello, Francesco Diodati e Stefano Calderano alle chitarre.