jane austen eroina ribelle e antiromantica per me un modo di essere necessario

Jane Austen, figura iconica della letteratura, si distingue come un’eroina ribelle e antiromantica. La sua aristocratica solitudine rappresenta un modello di genio e introspezione, un punto di riferimento per ogni scrittore. La sua figura incarna un modo di essere necessario, uno scandaglio profondo che invita a riflettere sul rapporto tra scrittura, indipendenza e autenticità.

La sua aristocratica solitudine è il paradigma del genio dorato che ogni scrittore vorrebbe abitare. Jane Austen per chi scrive è uno scandaglio da cui discendere. Un poggio a cui guardare. Una traduzione romantica del mestiere di scrivere. Anche se lei non cercava il sentimento, il suo, dicono i bibliografi e certa critica, era il romanzo della conoscenza. Per altri, l’elemento vacuo, estetico, prevaleva sul contenuto. Ma Jane doveva salvarsi, utilizzando – riferiscono studi accademici – la misura formale. Dunque a metà. Salvarsi da una sensibilità estrema. Malgrado fossero romanzi connotati da un dichiarato antiromanticismo, in lei riscontriamo molto romanticamente piuttosto i tratti di una eroina ribelle, emancipata, proprio come vorremmo immaginarci un’artista del tempo. Ilfattoquotidiano.it

