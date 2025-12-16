James Joyce Shane MacGowan e il Segreto dell’Universo | interessante debutto

Un viaggio tra letteratura e musica, esplorando le vite di James Joyce e Shane MacGowan. Questo racconto scenico svela l’intreccio tra le loro opere e la profonda convinzione che l’arte rappresenti un gesto di liberazione, rivelando un inatteso legame tra due icone della cultura irlandese e il loro ruolo nell’universo creativo.

Un viaggio nel cuore dell'immaginazione. Un racconto scenico che intreccia la vita e l'opera di due figure decisive della cultura irlandese – James Joyce e Shane MacGowan – rivelando l'inaspettato filo che li unisce: la convinzione che l'arte sia un atto di liberazione. Lo spettacolo James Joyce, Shane MacGowan e il Segreto dell'Universo di Simone Caltabellota e Enrico Terrinoni, indaga il momento in cui un essere umano diventa artista: quella ferita improvvisa che apre la vista interiore, quella scintilla da cui nasce tutto. Joyce la trova a Roma nel 1907; MacGowan la trova tra l'Irlanda rurale e la Londra punk.

“L’amor mio”: una poesia di James Joyce. Leggila nei commenti - facebook.com facebook

