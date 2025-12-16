James Cameron è ufficialmente miliardario secondo Forbes

James Cameron è ufficialmente diventato miliardario, secondo Forbes. Il suo patrimonio deriva dai successi cinematografici che hanno incassato complessivamente oltre 9 miliardi di dollari, tra cui capolavori come Terminator, Titanic e la saga di Avatar. Questi film hanno consolidato la sua posizione tra i registi più influenti e di maggior successo nel panorama mondiale.

