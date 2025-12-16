Iveco–Tata Brescia chiede garanzie al Mimit | Niente cambiali in bianco

Brescia chiede chiarezza e garanzie al Mimit riguardo alla cessione di Iveco a Tata Motors. L’assessore Poli, rappresentante della città, ha sottolineato l’esigenza di risposte concrete, evitando rischi come le cambiali in bianco, in un incontro che coinvolge anche il ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Servono risposte e servono da Tata Motors. È questa la linea portata dall'assessore allo Sviluppo economico di Brescia Andrea Poli al tavolo apertosi quest'oggi al ministero delle Imprese e del Made in Italy, per discutere le preoccupazioni legate alla cessione di Iveco al gruppo industriale.

