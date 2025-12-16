Iuav studia il recupero di due caserme in accordo con il ministero

L'università Iuav di Venezia ha stipulato due accordi con il ministero della Difesa per il recupero e il restauro di strutture militari dismesse: la caserma “Miraglia” a Sant’Andrea e la caserma “Bafile” a Mira, avviando interventi di valorizzazione e riqualificazione di questi siti storici.

L'università Iuav di Venezia e il ministero della Difesa hanno firmato due convenzioni relative ad altrettanti interventi di restauro, progettazione e recupero di strutture militari in disuso: la caserma "Miraglia" (ex idroscalo di Sant'Andrea, isola delle Vignole) e la caserma "Bafile" a Mira.

