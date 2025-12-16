Italia Under 16 5 bianconeri impegnati nel primo test col Portogallo | sconfitta per gli Azzurrini classe 2010

Quattro giovani talenti della Juventus classe 2010 sono stati convocati con l'Italia Under 16 per il primo test contro il Portogallo a Coverciano. La partita amichevole si è conclusa con una sconfitta per 0-3 per gli Azzurrini, che hanno affrontato una delle Nazionali emergenti più promettenti.

© Juventusnews24.com - Italia Under 16, 5 bianconeri impegnati nel primo test col Portogallo: sconfitta per gli Azzurrini classe 2010 di Fabio Zaccaria Italia Under 16, sconfitta per 0-3 a Coverciano col Portogallo: 5 juventini classe 2010 hanno preso parte al match amichevole. Ecco chi e com’è andata la partita, il reacp. Prima stop stagionale per alcuni bianconeri impegnati in Nazionale della Juventus Under 16. Finisce con una sconfitta la prima amichevole col Portogallo dell’ Italia Under 16, i lusitani hanno avuto la meglio a Coverciano per 0-3. In occasione del primo test in programma, il ct Pasqual ha mandato in campo dall’inizio ben 3 bianconeri: nel reparto difensivo Alessandro Ghiotto centrale, a sinistra Alberto Samà. Juventusnews24.com La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. 5 pensionati sono tornati ecco cosa è successo Video 5 pensionati sono tornati ecco cosa è successo Video 5 pensionati sono tornati ecco cosa è successo Cattolica. Galimberti Tennis, Mattia Logrippo campione italiano under 16. Alessandra Mazzola fermata in finale ad Antalya - Galimberti Tennis, Mattia Logrippo campione italiano under 16. lapiazzarimini.it

Italia, Under 21, Qualificazioni Mondiali e US Open: le ultimissime - 0 con le reti, tutte nella ripresa, del bomber della Fiorentina, di Retegui (2), di Raspadori, appena entrato dalla panchina, e Bastoni. corrieredellosport.it

Team Italia under 11 vince la Copa las Américas in Repubblica Dominicana battendo Barcellona e Messico - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.