Un incidente grave si è verificato di nuovo in Italia, quando un veicolo è stato travolto e trascinato da un tir per oltre due chilometri. La scena lascia spazio a un silenzio inquietante, rotto solo dal rumore delle sirene che si avvicinano, mentre i soccorritori si preparano ad intervenire su un luogo segnato dalla tragedia.

© Thesocialpost.it - Italia, travolto e trascinato da un tir per oltre due chilometri: è successo di nuovo!

Un pesante silenzio è calato sulla strada, rotto solo dal rumore lontano delle sirene che si avvicinano. L’aria, già fredda per l’imbrunire, si è fatta gelida, intrisa di una tragedia improvvisa e incomprensibile. Un’esistenza spezzata, colta di sorpresa mentre camminava, ignara del destino incombente. Il veicolo, un colosso di ferro e potenza, ha proseguito la sua corsa, in un macabro e involontario trascinamento lungo l’asfalto, per una distanza incredibile, oltre la soglia del visibile. Non è stata la frenata dell’autista a porre fine a quell’orrore, ma il gesto disperato e tempestivo di chi ha assistito alla scena e ha compreso l’entità del dramma. Thesocialpost.it

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Incidente a Villaricca, lo schianto a 100Kmh diventa virale sui social

Pedone travolto e trascinato da un tir muore a Genova - Incidente mortale intorno alle 19 a Genova Sampierdarena in via Cantore, dove un autoarticolato ha travolto un pedone trascinandolo per diversi metri lungo corso Martinetti fino all'area del Belvedere ... ansa.it