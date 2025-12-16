It | Welcome to Derry in che modo la scena post-credits si collega ai film?

L'articolo esplora come la scena post-credits dell'ultima puntata di

Il finale della prima stagione della serie prequel alla fine è riuscito a ricollegarsi ai due film diretti da Andy Muschietti con a sorpresa l'inclusione di un personaggio amatissimo Poco prima della conclusione della prima stagione di It: Welcome to Derry, è stata inclusa anche una piccola scena post-credits che ha unito lo show ai film diretti da Andy Muschietti. La scena in questione, della durata molto breve ma carica di tensione, ha visto la partecipazione di alcuni membri del cast dei film e ha fornito un miglior contesto per il collegamento dello show con questi ultimi. Gli showrunner della serie hanno parlato del finale dello show durante una recente intervista, spiegando la funzione di questa scena post-credits posta al termine dell'ottavo e ultimo episodio della prima stagione. Movieplayer.it

