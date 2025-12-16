Istituita in città una fermata bus diretta verso i Giochi di Milano Cortina

È stata inaugurata a Lecco una nuova fermata bus diretta verso i Giochi di Milano Cortina 2026. Questa iniziativa consente di raggiungere facilmente Bormio e Livigno, facilitando gli spostamenti dei partecipanti e degli spettatori in vista delle Olimpiadi invernali. La fermata, gestita da BusForFun, rappresenta un importante collegamento tra la città e le località olimpiche.

Alle Olimpiadi invernali si va in autobus. È ufficialmente attiva la fermata di partenza di BusForFun dalla città di Lecco per raggiungere Bormio e Livigno in occasione dei Giochi olimpici invernali Milano Cortina 2026. Una grande notizia per gli appassionati di sport invernali del territorio. Leccotoday.it

