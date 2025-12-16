Islamogoscismo in Italia | quella sinistra che chiude un occhio sul fondamentalismo musulmano e sugli estremisti di area

L'articolo analizza il fenomeno dell'islamogoscismo in Italia, evidenziando come alcune forze della sinistra mantengano un atteggiamento di complicità o indifferenza di fronte alle ingerenze del fondamentalismo musulmano e agli estremisti di area. Un'analisi che mette in luce le criticità e le responsabilità politiche in un contesto di crescente influenza culturale e sociale.

© Secoloditalia.it - Islamogoscismo in Italia: quella sinistra che chiude un occhio sul fondamentalismo musulmano e sugli estremisti di area La sinistra italiana resta in silenzio, o fa finta di non vedere, davanti alle ingerenze musulmane nella società italiana. Stiamo parlando di un fenomeno che ha un nome ben preciso, ossia l’islamogoscismo. Un termine che deriva dal francese e indica una certa sudditanza tra i progressisti e le frange più radicali nei confronti dell’Islam politico. Basti pensare al rito dell’autoflagellazione musulmana “Ashura”, avvenuto nei primi giorni di luglio 2025 nella Milano amministrata dal sindaco di sinistra Beppe Sala. Circa 1300 musulmani sciiti sono scesi in piazza per commemorare la morte dell’imam Hussein, morto durante la battaglia di Karbala avvenuta più di mille anni fa. Secoloditalia.it Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Video definitivo su SINISTRA e ISLAM Suprematista Video Video definitivo su SINISTRA e ISLAM Suprematista Video Video definitivo su SINISTRA e ISLAM Suprematista

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.