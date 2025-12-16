Irpef e imbarchi l’ok del governo Il Comune di Genova va avanti sulle tasse

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il governo ha approvato le richieste del Comune di Genova riguardo alle tasse Irpef e agli imbarchi, confermando l’ok alle nuove tariffe. La missione romana del vicesindaco Terrile ha ottenuto il via libera dal Ministero dell’Interno, permettendo al Comune di procedere con gli aumenti previsti.

irpef e imbarchi l8217ok del governo il comune di genova va avanti sulle tasse

© Ilsecoloxix.it - Irpef e imbarchi, l’ok del governo. Il Comune di Genova va avanti sulle tasse

Missione romana per il vicesindaco Terrile: dal ministero dell’Interno arriva il disco verde agli aumenti. Il Viminale disponibile a confrontarsi per rivedere l’accordo del 2022. Il centrodestra va all’attacco. Ilsecoloxix.it

irpef imbarchi l8217ok governoIrpef e imbarchi, l’ok del governo. Il Comune di Genova va avanti sulle tasse - Missione romana per il vicesindaco Terrile: dal ministero dell’Interno arriva il disco verde agli aumenti. ilsecoloxix.it

irpef imbarchi l8217ok governoAumento Irpef, alt del governo al Comune di Genova. “Prima la tassa sugli imbarchi” - Lettera del ministero dell’Interno al Comune: senza la gabella su traghetti e crociere niente incrementi. ilsecoloxix.it