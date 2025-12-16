Irpef e imbarchi l’ok del governo Il Comune di Genova va avanti sulle tasse

Il governo ha approvato le richieste del Comune di Genova riguardo alle tasse Irpef e agli imbarchi, confermando l’ok alle nuove tariffe. La missione romana del vicesindaco Terrile ha ottenuto il via libera dal Ministero dell’Interno, permettendo al Comune di procedere con gli aumenti previsti.

Missione romana per il vicesindaco Terrile: dal ministero dell'Interno arriva il disco verde agli aumenti. Il Viminale disponibile a confrontarsi per rivedere l'accordo del 2022. Il centrodestra va all'attacco.

Aumento Irpef, alt del governo al Comune di Genova. “Prima la tassa sugli imbarchi” - Lettera del ministero dell’Interno al Comune: senza la gabella su traghetti e crociere niente incrementi. ilsecoloxix.it

"Il dato che emerge oggi è che, dopo aver portato in Commissione l'aumento dell'addizionale IRPEF, manca l'accordo con il Governo, necessario per procedere". Continua la scontro tra maggioranza e opposizione sul bilancio del Comune di Genova - facebook.com facebook