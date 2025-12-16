Io sono Farah replica puntata del 16 dicembre in streaming | Video Mediaset

Nuovo appuntamento oggi – martedì 16 dicembre – con la soap turca Io sono Farah.  Nella puntata odierna Mehmet è stato sospeso dal lavoro in seguito all’episodio di violenza nei confronti di Kaan. Orhan mette in guardia il figliastro, ipotizzando una possibile rappresaglia da parte di Ali Galip, dopo di che ordina ai suoi uomini di attaccare la tenuta del criminale. Ecco il video Mediaset per rivedere l’episodio in replica streaming. Superguidatv.it

