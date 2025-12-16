Io me ne vado… Loredana Lecciso torna su Rai 1 ma è subito disagio

Loredana Lecciso torna a Rai 1, ma l'episodio si conclude con un senso di disagio. Durante l'ultima puntata di La Vita in Diretta, Alberto Matano ha approfondito le tensioni familiari tra Vittorio Sgarbi e la figlia Evelina, creando un momento di forte emozione e discussione.

Nel corso dell’ultima puntata de La Vita in Diretta, Alberto Matano ha dedicato ancora spazio alle tensioni familiari che coinvolgono Vittorio Sgarbi e la figlia Evelina. Un tema delicato, raccontato attraverso un servizio che ha riacceso l’attenzione su un rapporto complesso e spesso finito sotto i riflettori. Subito dopo, però, il conduttore ha deciso di voltare pagina e di alleggerire il clima in studio annunciando: “Adesso cambiamo argomento e parliamo invece di Romina Power“. In quel momento, tra gli ospiti seduti in studio c’era anche Loredana Lecciso, che alla sola menzione del nome di Romina è apparsa sorpresa. Caffeinamagazine.it

