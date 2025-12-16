Inzaghi reunion in Arabia per un saluto ai suoi ex calciatori all’Inter? L’indiscrezione a sorpresa

Un'inaspettata indiscrezione riguarda Inzaghi, attuale allenatore dell’Al Hilal, che avrebbe programmato una visita in Arabia per incontrare e salutare alcuni dei suoi ex calciatori all’Inter. La notizia, riportata da Redazione Inter News 24, apre nuove suggestioni sul rapporto tra l’ex tecnico nerazzurro e il club milanese.

© Internews24.com - Inzaghi, reunion in Arabia per un saluto ai suoi ex calciatori all'Inter? L'indiscrezione a sorpresa Inter News 24 sul tecnico dell'Al Hilal. La spedizione dell'Inter in Arabia Saudita per la Supercoppa Italiana assume contorni nostalgici ancor prima del fischio d'inizio. A circa sei mesi di distanza dal sofferto addio, le strade della Beneamata e di Simone Inzaghi potrebbero tornare a incrociarsi, almeno geograficamente. L'allenatore piacentino, oggi alla guida della corazzata saudita dell' Al-Hilal, risiede infatti stabilmente a Riad con la famiglia, proprio nella città che ospiterà il torneo che lo ha visto trionfare più volte in passato.

