Investita dal bus mentre è in bici paura per una ragazza

Nel primo mattino di oggi a Merano, una giovane donna è stata coinvolta in un grave incidente mentre era in bicicletta, investita da un autobus. L'episodio ha generato grande paura e preoccupazione, richiamando l'attenzione sulla sicurezza stradale e sulle condizioni di viabilità nella zona.

Un impatto grave e tanta paura per una giovane coinvolta nel sinistro: è quanto accaduto nel primo mattino di oggi, martedì 16 dicembre, a Merano. Poco dopo le 7:30 una 17enne è stata investita da un bus in piazza Teatro mentre era in sella alla propria bici.L'incidente ha generato particolare.

