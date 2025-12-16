Joan Thiele, artista dal talento e dal fascino magnetico, si racconta in questa intervista. Con i suoi capelli imponenti e una personalità travolgente, la cantante e performer ci svela aspetti della sua carriera e del suo mondo, tra aneddoti e riflessioni, offrendo un ritratto autentico e coinvolgente di una figura emergente nel panorama musicale.

© Amica.it - Intervista a Joan Thiele, dai capelli immensi e mitologici

Q U A N D O A R R I V O sul set è già lì, seduta al trucco con un accappatoio bianco: Joan Thiele è subito bam-bam, per citare il verso di una sua canzone. C’è qualcosa di ipnotico nella calma elettrica che l’avvolge, in quella luce che le vibra negli occhi neri sempre curiosi, interrogativi, profondi: è una presenza magnetica che satura l’aria intorno. Cantautrice e producer che fonde R&B, soul e accenti jazz con influenze cinematografiche, Thiele è la nuova icona poliedrica della scena musicale italiana, un laboratorio sonoro in costante esplosione creativa, impossibile da contenere in una sola definizione. Amica.it

Joan Thiele si racconta: la famiglia, le origini, la madre, Sanremo | esse

