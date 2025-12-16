Lidia Consolini ha firmato il suo primo contratto da professionista con l’Inter Women, segnando un importante traguardo nella sua carriera. L’annuncio ufficiale include dettagli sulla firma e le prime dichiarazioni della calciatrice, che si prepara a vivere un nuovo capitolo nel calcio femminile con il club nerazzurro.

© Internews24.com - Inter Women, primo contratto da professionista per Lidia Consolini: l’annuncio – FOTO

Inter News 24 Inter Women, primo contratto da professionista per Lidia Consolini: l’annuncio con i dettagli e le prime parole della calciatrice. Un giorno indimenticabile per la carriera di Lidia Consolini e un segnale forte per la progettualità dell’ Inter Women. Il promettente difensore centrale, classe 2007, ha ufficialmente legato il proprio destino sportivo al club milanese, sottoscrivendo il suo primo contratto da professionista. L’accordo blinda il talento cresciuto nel vivaio nerazzurro con una scadenza a lungo termine, fissata al 30 giugno 2029. Ai microfoni di Inter TV, la giovane calciatrice non ha nascosto l’emozione per il traguardo raggiunto, definendo la Beneamata come una seconda casa dove è cresciuta fin da bambina. Internews24.com

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

INTER WOMEN 2-1 AC MILAN COPPA ITALIA HIGHLIGHTS The first leg goes to us

Video INTER WOMEN 2-1 AC MILAN COPPA ITALIA HIGHLIGHTS The first leg goes to us Video INTER WOMEN 2-1 AC MILAN COPPA ITALIA HIGHLIGHTS The first leg goes to us

Ufficiale - Inter Women, primo contratto da professionista per Lidia Consolini: accordo fino al 2029 - Primo contratto da professionista con l'Inter Women per Lidia Consolini: il difensore classe 2007 si è legata ai colori nerazzurri firmando un accordo col club milanese fino al 30 giugno 2029. msn.com