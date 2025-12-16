Inter Primavera prepara la sfida contro il Parma, con il tecnico Benito Carbone che ha convocato due giovani provenienti dall’Under 18. La partita rappresenta un'importante occasione per i talenti più promettenti di mettersi in mostra e contribuire alla crescita della squadra.

© Internews24.com - Inter Primavera, mister Carbone convoca due ragazzi dall’Under 18 per il match di domani

Inter News 24 Inter Primavera, il tecnico Benito Carbone convoca due ragazzi dall’Under 18 per la sfida di domani con il Parma. Ecco di chi si tratta. In vista dell’impegno infrasettimanale del campionato Primavera 1, che vedrà l’Inter Under 20 affrontare l’Hellas Verona domani pomeriggio, l’allenatore nerazzurro, l’italiano Benito Carbone, ha promosso due giovani talenti dall’Under 18 di Simone Fautario. LE ULTIME SULL’INTER I due giocatori aggregati alla prima squadra giovanile sono l’attaccante spagnolo Amadou Konteh e il centrocampista italiano Giovanni D’Agostino. Entrambi dovrebbero unirsi al gruppo per la sfida contro i gialloblù, rafforzando le opzioni a disposizione di Carbone. Internews24.com

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Primavera, Inter-Cagliari 4-3. Carbone Secondo tempo di altissimo livello. Un orgoglio portare...

Video Primavera, Inter-Cagliari 4-3. Carbone Secondo tempo di altissimo livello. Un orgoglio portare... Video Primavera, Inter-Cagliari 4-3. Carbone Secondo tempo di altissimo livello. Un orgoglio portare...

Formazioni ufficiali Inter Milan Primavera: di seguito le scelte di Carbone e Renna per il derby che andrò in scena tra poco - Formazioni ufficiali Inter Milan Primavera: di seguito le scelte di Carbone e Renna per il derby che andrò in scena tra poco Tutto pronto per il derby meneghino giovanile. milannews24.com