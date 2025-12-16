Inter più falli e più gialli in nome del pressing | la nuova identità dell’Inter di Chivu

L'Inter di Chivu si distingue per un approccio più aggressivo e deciso, caratterizzato da un pressing intenso e una maggiore tolleranza ai falli e ai cartellini gialli. Questa nuova identità tattica mira a interrompere le ripartenze avversarie, adottando un pragmatismo che bilancia l'efficacia in campo con il rischio disciplinare.

Inter News 24 Inter, Chivu sceglie il pragmatismo, interrompe le ripartenze avversarie e accetta il rischio disciplinare. C'è un tratto sempre più riconoscibile nell' Inter di Cristian Chivu, allenatore romeno alla prima stagione alla guida della prima squadra nerazzurra. È la scelta consapevole di ricorrere al fallo tattico per spezzare sul nascere le ripartenze avversarie, un principio che sta diventando parte integrante dell'identità della squadra. Come analizzato da Corriere dello Sport, non si tratta di casualità, ma di una precisa richiesta dell'allenatore, legata a una visione più pragmatica e aggressiva del gioco.