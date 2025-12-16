Inter lungo stop per Dumfries | si è operato alla caviglia I nerazzurri tornano sul mercato | i 3 nomi per sostituirlo

Denzel Dumfries si è sottoposto a un intervento alla caviglia, prolungando il suo stop con l’Inter. La società nerazzurra, alla ricerca di un sostituto, valuta ora tre nomi per rinforzare il reparto laterale. La lunga assenza del difensore olandese impone decisioni strategiche per il mercato di gennaio.

L’Inter e Denzel Dumfries sciolgono ogni dubbio: il calciatore olandese si è operato alla caviglia che lo tiene fuori da circa un mese e rimarrà ai box per diverso tempo. Orientativamente 2-3 mesi. Tanti. A comunicarlo è proprio l’Inter con una nota ufficiale: “Nel pomeriggio di oggi, martedì 16 dicembre, Denzel Dumfries è stato sottoposto a intervento chirurgico di stabilizzazione della caviglia sinistra presso la “Fortius Clinic” di Londra. Per l’esterno olandese seguirà un programma riabilitativo nelle prossime settimane”. Denzel Dumfries è fermo ai box dal 9 novembre, quando durante il match contro la Lazio è stato sostituito a inizio secondo tempo dopo aver detto a Chivu di aver sentito “girare la caviglia”. Ilfattoquotidiano.it

