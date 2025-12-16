Inter in sudditanza con gli ultras | le motivazioni dell' inchiesta sulle curve

Un'inchiesta approfondisce il rapporto tra l'Inter e le curve dei tifosi, rivelando una situazione di sudditanza e influenze mafiose. La curva nerazzurra avrebbe esercitato una protezione di matrice criminale, mettendo la società in una posizione di dipendenza che ha contribuito a favorire i leader del gruppo ultras.

La curva dell’ Inter aveva una "protezione di matrice mafiosa" e la società si trovava in "una situazione di sudditanza" che ha finito per agevolare i leader "seppur obtorto collo". Quella del Milan, invece, si assicurava guadagni illeciti superiori a "100mila euro all’anno" attraverso attività come la "rivendita dei biglietti". Emerge un quadro inquietante delle motivazioni della sentenza con le quali il gup Tribunale di Milano, Rossana Mongiardo, ha condannato in abbreviato i capi delle due tifoserie organizzate nel processo scaturito dall’indagine "Doppia Curva". Ecco cosa accadeva nei due settori sotto la guida di Luca Lucci e Andrea Beretta, capi ultras di Milan e Inter, ai quali sono stati inflitti 10 anni a testa. Ilgiornale.it

