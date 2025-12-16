Inter finalmente è un grande acquisto a zero | Chivu decisivo
L'acquisto di Chivu dall'Inter segna un punto di svolta per il club, trasformando un precedente errore di mercato in una risorsa fondamentale. Grazie al lavoro del tecnico, l'ex calciatore si è rivelato una pedina preziosa e decisiva, dimostrando che spesso il tempo e la strategia possono fare la differenza nel calcio.
Da errore di mercato a pedina preziosa: il lavoro del tecnico ha fatto la differenza Meglio tardi che mai. Il grande acquisto dell’Inter è diventato tale in questa stagione, quando ormai nessuno ci credeva più: nessuno tranne Chivu, il quale ha saputo rilanciarlo sul piano mentale dopo una stagione a dir poco complicata a causa di guai fisici. Inter, finalmente è un grande acquisto: Chivu decisivo (AnsaFoto) – Calciomercato.it Piotr Zielinski è il titolare aggiunto dell’Inter tornata da sola in vetta alla classifica di Serie A otto mesi dopo l’ultima volta. In estate era tra i partenti, poi appena iniziata la stagione si è capito subito che sarebbe stata totalmente diversa rispetto alla prima. Calciomercato.it
Sea 4??? Blox Fruits??? ?? #bloxfruits #bloxfruit #sea4 #sea3 #roblox
Inter, Chivu si presenta: "Sento un grande senso di responsabilità" - A Los Angeles, prime parole da allenatore dell'Inter per Cristian Chivu: "Sento un grande senso di responsabilità come il primo giorno ad Appiano da giocatore. corrieredellosport.it
"Dicono che l'Inter è la più forte di tutti Cinque mesi fa dicevano che dovevamo arrivare ottavi..." (Cristian Chivu) Chivu: "Finalmente primi Finalmente si dice alla fine. Mesi fa ci davano per finiti, ci davano ottavi in classifica. E noi con umiltà, battiamo colpo su - facebook.com facebook
L'Inter sta finalmente scoprendo Andy Diouf: segnali di crescita e un ruolo inedito, è lui il nuovo vice Dumfries x.com