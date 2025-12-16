L'acquisto di Chivu dall'Inter segna un punto di svolta per il club, trasformando un precedente errore di mercato in una risorsa fondamentale. Grazie al lavoro del tecnico, l'ex calciatore si è rivelato una pedina preziosa e decisiva, dimostrando che spesso il tempo e la strategia possono fare la differenza nel calcio.

© Calciomercato.it - Inter, finalmente è un grande acquisto (a zero): Chivu decisivo

Da errore di mercato a pedina preziosa: il lavoro del tecnico ha fatto la differenza Meglio tardi che mai. Il grande acquisto dell’Inter è diventato tale in questa stagione, quando ormai nessuno ci credeva più: nessuno tranne Chivu, il quale ha saputo rilanciarlo sul piano mentale dopo una stagione a dir poco complicata a causa di guai fisici. Inter, finalmente è un grande acquisto: Chivu decisivo (AnsaFoto) – Calciomercato.it Piotr Zielinski è il titolare aggiunto dell’Inter tornata da sola in vetta alla classifica di Serie A otto mesi dopo l’ultima volta. In estate era tra i partenti, poi appena iniziata la stagione si è capito subito che sarebbe stata totalmente diversa rispetto alla prima. Calciomercato.it

Inter, Chivu si presenta: "Sento un grande senso di responsabilità" - A Los Angeles, prime parole da allenatore dell'Inter per Cristian Chivu: "Sento un grande senso di responsabilità come il primo giorno ad Appiano da giocatore. corrieredellosport.it

"Dicono che l'Inter è la più forte di tutti Cinque mesi fa dicevano che dovevamo arrivare ottavi..." (Cristian Chivu) Chivu: "Finalmente primi Finalmente si dice alla fine. Mesi fa ci davano per finiti, ci davano ottavi in classifica. E noi con umiltà, battiamo colpo su - facebook.com facebook

L'Inter sta finalmente scoprendo Andy Diouf: segnali di crescita e un ruolo inedito, è lui il nuovo vice Dumfries x.com