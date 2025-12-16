Inter Cremonese U18 3-2 prosegue la striscia di vittorie consecutive dei ragazzi di mister Fautario!
Gli Under 18 dell'Inter continuano la loro serie positiva, ottenendo una vittoria per 3-2 contro la Cremonese. I ragazzi di mister Fautario consolidano il momento di forma con un risultato importante, dimostrando determinazione e crescita sul campo. Ecco un'analisi dettagliata dell'incontro.
Inter News 24 Ecco com’è andata. La marcia dell’ Inter Under 18 assume i contorni di un dominio assoluto. La formazione giovanile conquista la settima vittoria consecutiva, un ruolino di marcia impressionante che vale il primato in solitaria in classifica a quota 31 punti. Nel match disputato contro la Cremonese, i nerazzurri hanno imposto la loro legge, chiudendo la pratica con un 3-2 che certifica l’ottimo stato di salute del vivaio milanese. La truppa guidata dal tecnico Simone Fautario ha approcciato la gara con una ferocia agonistica devastante. Internews24.com
U18, Inter-Cremonese 3-2: settima vittoria consecutiva e primo posto in solitaria - I nerazzurri di Fautario non si fermano più: decisive le reti segnate da Carrara, Franchi e La Torre nel primo tempo
Inter, i risultati del weekend del settore giovanile: successi per U20 e U18
