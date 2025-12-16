Inter Bologna all’orizzonte | dubbio Calhanoglu

Dopo la vittoria contro il Genoa, l'Inter si prepara alla sfida con il Bologna, con focus su Calhanoglu. La partita rappresenta un banco di prova importante per i nerazzurri, che vogliono mantenere il ritmo e consolidare la posizione in classifica. Intanto, l’attenzione si concentra anche sulle condizioni del tecnico e sui possibili cambiamenti in vista della prossima sfida.

Archiviata la vittoria per 2-1 con il Genoa, per l’Inter è tempo di guardare avanti. Il successo con il Grifone ha dato ulteriori certezze ai nerazzurri, desiderosi di rimanere sulla retta via. L’obiettivo è quello di conquistare il primo trofeo stagionale, dopo un anno di digiuno da trionfi. Per farlo, però, è fondamentale raggiungere la finale di Supercoppa Italiana, da disputare lunedì 22 dicembre contro una fra Milan e Napoli. La prossima gara è quella con il Bologna, in programma questo venerdì alle 20:00 – ora italiana – in quel di Riyad. Una partita estremamente delicata, contro un cliente ostico e reduce da un ottimo avvio di stagione. Forzainter.eu

