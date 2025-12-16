Inter allenamento senza Calhanoglu e Darmian | la loro presenza in Supercoppa è in bilico

L'Inter si prepara per la Supercoppa Italiana, in programma a Riad, con alcuni dubbi di formazione. Calhanoglu e Darmian non si sono allenati con il gruppo, mettendo in discussione la loro presenza nella semifinale contro il Bologna. Ecco gli ultimi aggiornamenti sulla condizione dei giocatori e le possibili scelte tecniche.

